Messi'nin gözü 2026 Dünya Kupası'nda

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilen Lionel Messi, şu an kariyerini MLS (ABD'nin en üst düzey futbol ligi) ekibi Inter Miami'de sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan ekibiyle olan kontratını 2028 yılına kadar uzatan tecrübeli oyuncu, hedefinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu açıkladı.



"ORADA OLMAK İSTEMİYORUM"



NBC News'e konuşan Messi, kendisini fiziksel açıdan hazır tutmaya çalıştığını söyledi.

Arjantinli oyuncu, "Dünya Kupası'nda oynamak olağanüstü bir durum olur ancak bunu yapmak istiyorum. Orada olmak istiyorum. Fiziksel açıdan iyi durumda olmak ve takımıma yardımcı olmak benim için harika olur. Tabii ki gün gün ilerlemeye çalışıyorum. Gelecek sene Inter Miami ile birlikte sezon öncesi kampa gideceğim. Eğer yüzde 100 hazır hale gelirsem teknik ekiple birlikte karar veririz. Turnuvaya katılmak benim için çok önemli. Çünkü bu, Dünya Kupası. 2022'de biz kazandık ve eğer tekrar kazanırsak bu spektaküler olur. Milli takımla oynamak her zaman bir rüyayı gerçekleştirmek gibi." ifadelerini kullandı.

