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Messi'nin Inter Miami'deki maaşı belli oldu

Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin MLS ekibi Inter Miami'de kazanacağı ücret belli oldu. 36 yaşındaki Messi 60 milyon dolar kazanacak.

Messi'nin Inter Miami'deki maaşı belli oldu

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Lionel 'nin yeni takımı MLS ekibi Inter Miami'de kazanacağı ücret belli oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." diye konuştu.

Kulübün diğer ortaklarından David Beckham'ın Messi ile sadece futbol konuştuğunu söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." dedi.

36 yaşındaki Messi, kariyeri boyunca çıktığı 875 maçta 710 gol 339 asist kaydetti.

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