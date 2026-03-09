Messi'ye öfke büyüyor, formaları ateşe verildi. Maradona'yı örnek gösterdiler
Lionel Messi'nin Amerikan Başkanı Donald Trump'ı ziyareti tepki görmeye devam ediyor. Son olarak İran'da Arjantinli süper yıldızın formaları yakıldı.
İran'da Lionel Messi'ye öfke büyüyor.
Minik hayranları Arjantinli süper yıldızın formalarını ateşe verdi. Sebebiyse, Messi'nin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın davetine katılması.
BULUŞMA SONRASI HAYRANLARI KIZGIN
Trump, MLS Kupasını kazanan Inter Miami takımını tam kadro halinde Beyaz Saray'da kabul etti.
Bu buluşma, İran'daki çocuklardan önce Arjantinlinin dünya çapındaki hayranlarını da kızdırdı.
MARADONA'YI ÖRNEK GÖSTERDİLER
Messiciler Irak Savaşı'nda Bush karşıtı protestolara katılan ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde kazandığı ödülü almayı reddeden Diego Armando Maradona'yı örnek gösterdi.
PELE İLE KIYASLADI
Trump, sohbet sırasında futbol tarihinin efsane isimlerinden Pele ile Messi’yi de karşılaştırdı.
Arjantinli yıldız için övgü dolu sözler kullanan Trump, “Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı.” dedi.
NE OLMUŞTU?
Inter Miami, Chase Stadyumu'nda Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek Amerikan Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı kazandı.
Arjantinli süperstar Lionel Messi ise üst üste ikinci sezonda ligin MVP'si seçildi. 2020'de faaliyete başlayan ve David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.