Messi'ye öfke büyüyor, formaları ateşe verildi. Maradona'yı örnek gösterdiler

PELE İLE KIYASLADI



Trump, sohbet sırasında futbol tarihinin efsane isimlerinden Pele ile Messi’yi de karşılaştırdı.

Arjantinli yıldız için övgü dolu sözler kullanan Trump, “Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı.” dedi.



NE OLMUŞTU?



Inter Miami, Chase Stadyumu'nda Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek Amerikan Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı kazandı.

Arjantinli süperstar Lionel Messi ise üst üste ikinci sezonda ligin MVP'si seçildi. 2020'de faaliyete başlayan ve David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.