Mesut Özil, Leroy Sane ile konuşmasını anlattı: "Galatasaray'a git" dedi mi?
Türk asıllı eski futbolcu Mesut Özil, Leroy Sane transferinde oyuncuyu Fenerbahçe yerine Galatasaray'a yönlendirdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Dünya futbolunun yıldız ismi Türk asıllı eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray'ın Leroy Sane transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özil, "Leroy Sane Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim yönünde değil" dedi.
"SANE, İSTANBUL'DAKİ HAYATI SORDU"
Özil, "Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk. Çok güzel bir şehir ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var dedim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim ve geldi. Başarılar diliyoruz ona da." ifadelerini kullandı.
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