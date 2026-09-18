Mete Gazoz 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çifte hedef belirledi

Daha önce olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli okçu Mete Gazoz , gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları 'nda iki madalya kazanmaya dikti.

Tokyo 2020'de bireysel olimpiyat şampiyonluğunu kazanan ve Paris 2024'te Türkiye 'nin takım madalyası elde etmesine katkı sağlayan Gazoz, Los Angeles'ta her iki kategoride de podyuma çıkmak istediğini söyledi.

Gazoz, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada "Olimpiyatlar için kendimi tamamen hazır hissediyorum. 2028 Oyunları, Tokyo ve Paris'ten daha iyi olacak." dedi.

"2026 ÇOK BAŞARILI GEÇTİ"

"Tokyo'da bireysel madalya kazandım, Paris'te ise takım olarak madalya aldık. Los Angeles'ta ise her iki madalyayı da birden kazanmak istiyorum." diyen Gazoz, Türkiye'nin uluslararası sezonunun Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası Finalleri ile sona erdiğini belirtti.

2026 sezonunun hem kendisi hem de milli takım için son derece başarılı geçtiğini ifade eden sporcu; kazandığı 7 Dünya Kupası madalyasının yanı sıra takımın Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'ndaki güçlü performanslarına dikkat çekti.

“2027'DE HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU”

2028 Los Angeles Olimpiyatları için kalifikasyon sürecinin başlayacak olması nedeniyle 2027 sezonu ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Gazoz, kısa vadeli ilk hedefinin dünya şampiyonu olarak olimpiyat kotasını garantilemek olduğunu; Erkek Milli Takımı’nın ise "yarım kalan hesabı" kapatmak için mücadele edeceğini belirtti.

Milli sporcu, "Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası var. Dünya şampiyonu olarak olimpiyat kotasını almak istiyorum. Erkek takımı olarak da eksik bıraktığımız işi tamamlamak, dünya şampiyonluğunu kazanarak kota elde etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

6 PUANLIK OKUN SIRRINI ANLATTI

Gazoz, Dünya Kupası'nın İspanya'daki 4. ayağında attığı ve sıra dışı bulunan son okuna da açıklık getirdi.

Gazoz, "6 puanlık atışım çok tartışıldı. Aslında bu biraz şanssızlıktan kaynaklandı; çünkü son seride sert bir rüzgar başladı ve ok 6'ya gitti." dedi.

Rakiplerinin maçı izlediğini ve tepkilerini incelediğini bildiği için atışı bilerek yapmış gibi davrandığını söyleyen Gazoz, "Onlara 'Hangi skora ihtiyacım varsa onu vururum' mesajı oldu. Ama gerçekten de hissettiğim şey tam olarak buydu." diye ekledi.