Mete Gazoz: "2028'de de hazır olacağım!"

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sezonunun kendisi için güzel geçtiğini söyledi.



Mete Gazoz, sezonun geride kalan bölümü, e-spor tutkusu ve yetiştiği atölye hakkında soruları yanıtladı.



Bu sezon ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu aktaran 25 yaşındaki milli okçu, şunları kaydetti:



"Bu sezon, Samsun'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'yla başladı. Çok güzel geçti. Daha sonra ABD'deki Dünya Kupası'nda ikinci oldum. Sonuçtan memnunum. Antalya'da Avrupa Grand Prix'si vardı. Orada şampiyon oldum. Ardından Şanghay'a Dünya Kupası'na gittim. Karışık takım halinde üçüncü olduk. En son Fetih Kupası'nda da ikinci oldum. Dünya Şampiyonası öncesi çok güzel bir hazırlık oldu. Antalya'daki Dünya Kupası'na hazırım. Güzel bir Dünya Kupası geçecek. Sezon çok güzel başladı ve ilerliyor. Eylül'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'yla sezonu güzel bir şekilde sonlandırmayı düşünüyorum. Zihinsel ve fiziksel anlamda daha güçlü olabilmek için elimden geleni yapıyorum. 2028 Olimpiyat Oyunları'nda hazır bir şekilde olacağıma emin olabilirsiniz."



"E-SPOR'UN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"



Mete Gazoz, e-sporun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, "Yoğun tempoda üst düzey performans gösterirken zihinsel olarak rahatlamaya, okçuluktan uzaklaşmaya ihtiyacım olabiliyor. O noktalarda oyun bunu bana fazlasıyla veriyor. Genel olarak Valorant ile League of Legends oynuyorum. Takımdaki arkadaşlarımla beraber oynuyoruz. Kafamı dağıttığım, eğlendiğim ve keyif aldığım e-spor, rekabetin çok yüksek olduğu bir yer. Profesyonel maçları ve takımları sıkı bir şekilde takip ediyorum. Çok güzel ilerliyor. E-sporun bir parçası olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.



"ATÖLYE BENİM İÇİN ÖZEL"



Mete Gazoz için İstinye Okçuluk Kulübünde bulunan babası Metin Gazoz'un atölyesi özel bir yere sahip.



Ok ve yay yapılan atölyede küçükken çok fazla zaman geçirdiğini anlatan milli sporcu, "Burası büyüdüğüm yerlerden biri. Aslında burası benim için ev gibi. Babamla burada çok fazla antrenman yaptık. Babamla ve annemle anılar paylaştık. Buranın manevi olarak anlamı çok büyük. Buraya geldiğimde kendimi rahatlamış hissediyorum. Güvenli yerlerimden biri. Buraya gelmekten çok büyük keyif duyuyorum. Benim için vazgeçilmez yerlerden biri." diye konuştu.



Red Bull ile iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Mete Gazoz, "Red Bull'u bir marka değil aile olarak görüyorum. Ekibin çok yeni bir üyesiyim. Çok kısa süredir bu ailenin içindeyim. Ancak sanki çok uzun yıllardır hep birlikteymiş gibi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.