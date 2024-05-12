Mete Gazoz Avrupa şampiyonu

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

TARİHE GEÇTİ

Gazoz böylece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletlerini aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti.

GAZOZ'UN ŞAMPİYONLUK YILLARI

Olimpiyat şampiyonluğu - 2021

Dünya şampiyonluğu - 2023

Avrupa şampiyonluğu - 2024

"ANNEME HEDİYE EDİYORUM"

Gazoz, "Tarihe geçtiğimz için çok mutluyum. Hep birlikte başardık. Olimpiyatlar öncesinde çok güzel oldu. Madalyamı anneme hediye ediyorum." dedi.