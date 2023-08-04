Mete Gazoz çeyrek finalde

Erkekler klasik yay bireysel kategorisi son 16 turunda, eski dünya 1 numarası Brady Ellison'ı 6-0 yenen Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.
24 yaşındaki sporcunun final müsabakaları pazar günü yapılacak.
Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu olmuştu.
Gazoz'un yer aldığı klasik yay erkek milli takımı ise bugün şampiyonluk mücadelesi verecek. Ay Yıldızlılar, Japonya ile saat 17.30'da yarı final oynayacak.
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