Mete Gazoz ne zaman yarışacak? Mete Gazoz'un maçı ne zaman, saat kaçta?

Mete Gazoz'un olimpiyat maçı için nefesler tutuldu. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları okçuluk kategorisinde yarışacak olan Mete Gazoz'un maç saati sporseverler tarafından merak ediliyor.



METE GAZOZ NE ZAMAN YARIŞACAK?



2 Ağustos Cuma günü saat 12.05’ten itibaren Okçuluk Mete Gazoz - Elif Berra Gökkır Karışık Takım Müsabakaları oynanacak.



Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz müsabakası Japonya takımı Junya Nakanishi ve Satsuki Noda ile gerçekleşecek. Karşılaşmalar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



METE GAZOZ BİREYSEL OLİMPİYAT MAÇI NE ZAMAN?



Mete Gazoz bireysel olimpiyat maçı son 16 turu için 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma saat 10:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.