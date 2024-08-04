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Mete Gazoz'un çeyrek final maçı ne zaman?

Milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı. Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Mete Gazoz'un çeyrek final maçı ne zaman?

Mete Gazoz'un çeyrek final maçı ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale çıktı. Milli sporcumuzun çeyrek final karşılaşması bugün TSİ 14.13'den sonra başlayacak.

SON MAÇINDAN NOTLAR

Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.

Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.

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