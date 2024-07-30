Mete Gazoz'un son 16 turu maçı ne zaman?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi. Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.



Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.



METE GAZOZ KİMDİR?



Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi.



İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşmıştır.



Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi olmuştur.