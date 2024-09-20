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Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim

Sanatçı Metin Şentürk, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için esprili bir VAR göndermesi yaptı. Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim

Sanatçı Metin Şentürk'ün - derbisi ile ilgili sorulan sorulara verdiği esprili cevaplar herkesi güldürdü. 

"VAR KAYITLARINI BEN İNCELEYECEĞİM"

Yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili Şentürk, “Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.

Daha önce kendisinin yer aldığı ve MHK'ya gönderme yapılan bir görseli tiye alan Şentürk, sosyal medyada gündeme oturan görseli paylaşarak; “Bunu kim yaptı? Yeni gördüm” notunu düşmüştü.

Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim - 1
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