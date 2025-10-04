Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Ligue 1’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Metz, Marsilya’yı konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Metz - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Metz ev sahibi avantajını kullanarak Marsilya karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Marsilya ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
METZ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Metz - Marsilya mücadelesi bugün (4 Ekim) saat 18.00’da başlayacak.
Metz'de, Stade Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
- Etiketler :
- Marsilya
- Futbol
- Fransa Ligue 1