Meunier'den ilk açıklama: "Fesih için anlaşmalara tamamen uydum"

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde sağ bek Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve yasal süreçlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Belçikalı oyuncu sözleşmesini feshetmesinin ardından Fransa'nın Lille kulübüyle anlaştı.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Meunier, Trabzonspor ile arasındaki anlaşmalara tamamen uyduğunu belirtti.

Meunier'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Şimdi dürüst olmayanları düzeltmenin zamanı geldi. Trabzonspor ile yaptığım ve Trabzonspor tarafından onaylanan anlaşmalara %100 uydum. Türk olmayan bir kulübe transfer olmam durumunda en geç 15 Temmuz 2024 tarihine kadar sözleşmemi tek taraflı olarak ücretsiz feshetmeme izin veren bir madde vardı. Bu maddenin eklenme niyeti ve eklenmesi kabul edilmişti çünkü kulübe bedelsiz olarak gelmiştim ve bu nedenle Euro'dan sonra taraflar arasında kararlaştırıldığı gibi serbest bir ayrılış mümkündü ve zamanlama açısından Trabzonspor'un herhangi bir sorun yaşamadan yerime birini bulmasına izin veriyordu.



Lille ile 15 Temmuz akşamı saat 6 sularında temasa geçtiğimde Türkiye'de bir sezon daha oynamak üzere yola çıkmıştım. Akşam 9.30'da Yunanistan'daki tatilden döndüm ve derhal Trabzonspor'a serbest kalma maddemi aktif hale getirmemi sağlayan belgeyi gönderdim. Lille aynı anda Trabzonspor'la temasa geçti. Trabzonspor talebin kendilerine ulaştığını teyit etti. Yani hem zamanlama hem de yaklaşım açısından benim maddeme saygı gösterildi. Her şey doğru ve saygılı bir şekilde yapıldı.

Lille'e transferimi çalışmalarımın ve Trabzonspor'un bana duyduğu güvenin büyük bir ödülü olarak görüyorum. Trabzon'a ve orada karşılaştığım her insana her zaman saygı ve sevgi duyacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Teşekkürler Trabzon."