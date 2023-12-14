Mevlüt Erdinç şantaj iddiasıyla gündem oldu: Mevlüt Erdinç kimdir, eşi kim?

Santrafor mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcu Mevlüt Erdinç, 25 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi.



Sochaux'da 2007 ile 2009 yılları arası, iki sezon üst üste en çok gol atan futbolcu olmuştur. Ardından 2009 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olmuştur. Burada geçirdiği ilk sezonun sonunda 15 gol ile takımının en skorer ve Ligue 1'in en çok gol atan üçüncü futbolcusu olmuştur[2].



30 Ağustos 2022 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden futbolu bıraktığını açıkladı. Erdinç, yaptığı açıklamada "Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.



Saint-Étienne takımındayken, hırslı ve savaşçı olduğu için lakabı Bizon olmuştur.



Sochaux'da 2007 ile 2009 yılları arası, iki sezon üst üste en çok gol atan futbolcu olmuştur. Ardından 2009 yılında Paris Saint-Germain'e transfer olmuştur. Burada geçirdiği ilk sezonun sonunda 15 gol ile takımının en skorer ve Ligue 1'in en çok gol atan üçüncü futbolcusu olmuştur.



30 Ağustos 2022 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden futbolu bıraktığını açıkladı.

Mevlüt Erdinç, Taleb Erdinç ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.