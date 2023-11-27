MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Bazı hakemleri dinlendirme kararı aldık"

MHK Başkanı İbanoğlu, devre arasına kadar bazı hakemlerin dinlendirileceğini açıkladı.

Öte yandan İbanoğlu Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının VAR kayıtlarının deşifre edildiği iddialarını yalanladı.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun açıklamaları ise şöyle;

"BAZI HAKEMLERİ DİNLENDİRME KARARI ALDIK"



"MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

"VAR KAYITLARININ DEŞİFRE EDİLDİĞİ İDDİALARI ASILSIZ"



Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim."