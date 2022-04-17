MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

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Türk futbolunda gündem yaratan "13 Hakem Kararı"nın ardından istifalar sürüyor



27 Ekim 2021'de göreve başlayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve diğer üyeler görevlerinden istifa etti.

Serdat Tatlı'nın istifasından sonra 27 Ekim'de Merkez Hakem Kurulu'nda başlayan Ferhat Gündoğdu dönemi yaklaşık 6 ay sürdü.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Ferhat Gündoğdu ve diğer üyelerin istifası hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir açıklama yapıldı.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.



Aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin yer aldığı 13 hakemi klasman dışı bırakan kararı Tahkim Kurulu'ndan dönen Gündoğdu, Türk futbolunda tartışmalara sebep olmuştu.

1 Haziran 2019 da göreve başlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir de 4 Nisan 2022'de istifa etmişti.