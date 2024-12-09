MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Turgut Doman'ın hakemlik kariyeri sona mı erdi?

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Müsabakanın son anlarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası Turgut Doman sarı kartına başvurdu. Potansiyel kırmızı kart incelemesine rağmen Turgut Doman'ın kararı değişmedi.

TV100'deki programa katılan MHK Başkanı Gündoğdu, Sivasspor - Galatasaray maçındaki tartışmalara dair konuştu.

Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diliyorum. Durumunu da takip ettim. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Üzücü bir olay. Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü.

Ben hakeme şunu söyledim, '6-7 defa gösterdi VAR hakemi, ben ekranda gördüm, 6-7 defa aynı şeyi mi gördün' dedim. 'İlk başta gördüğüm buydu, kararda doğru olduğumu düşündüğüm için kararda kaldım' dedi. 'Bir daha seyret, konuşuruz' dedim. Konuşmayı derinleştirmenin manası yoktu orada. Yarın tüm işimiz bu olacak.

Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz."

TURGUT DOMAN'IN HAKEMLİK KARİYERİ SONA MI ERDİ?



"Normalde 3-4 pozisyon izleriz, hakem notun bu, gözlemci notun bu, bize göre notun daha düşük 3 hafta bekleyeceksin, cezan bitince devam edeceksin. Yarından itibaren farklı bir süreç izleyeceksiniz. Bu kadar net olan, VAR hakeminin sana yardım ettiği noktada, bunla ilgili kararında ısrar etmenle ilgili biraz daha fazla detaylı sormak istiyoruz. Arkadaşımızın idari süreçten geçmesi, ilk anda verdiğimiz karar. Normalde böyle şeyleri yazılı sormayız, yazılı soracağız yarın. Sadece bu pozisyonu yazılı soracağız.

Diğer pozisyonlarla ilgili süreç prosedürle işler. Bu olay vahamet yaratan, çok net olduğu için, bizleri endişelendirip üzdüğü için anlat arkadaşım diyerek yazılı soracağız. Benim dönemimde yazılı bir sorma olmadı. Bu detaylı süreci yürüteyim. Kararımı sonra açıklayayım. Şimdi söylemem doğru olmaz. Şu an çok sıcağız, çok sinirliyiz, çok üzgünüz. VAR kayıtlarının incelenmesi, VAR ve AVAR hakemlerinin yazılı bilgisi, yardımcı hakemler ve dördüncü hakemin bilgilerine başvuracağım. Herkesin bilgisini aldıktan sonra, arkadaşlarımla karar alacağız. Sonucunu duyuracağız. Kamuoyunu bu kadar meşgul eden olay için yapmamız gerekiyor."



HACIOSMANOĞLU'NUN HAKEMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemler tarafından operasyona uğradığı açıklamasıyla ilgili de konuşan Ferhat Gündoğdu, "Herkes çok sinirli. Cümlelerimi çok dikkatli söylemek durumundayım. Kamuoyuna bir mesaj veriyoruz. Hakemlerin yöneticisi olarak benim böyle bir soruya cevap vermem, yorum yapmam çok zor ve farklı yerlere çekilebilir. Şöyle bir cevap verebilirim; sonuçta bir hadise yaşadık, hakem herkesin üzerinde mutabık kaldığı, küçüğünden büyüğüne herkesin çok net kırmızı kart dediği pozisyona sarı kart verdi. Akabinde VAR teknolojisiyle çağrılıp 6-7 defa izletilip kararında ısrar etmesi, artık o saatten sonra onun bilgi eksikliği, efendime söyleyeyim yetenekle, futbolu bilmekle, niyetle ilgili olup olmadığıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Vahim bir hata var. Bu hatayı her yönüyle araştırmaya başladık. Yarından itibaren normal sürecin dışında göreceksiniz. Bunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.