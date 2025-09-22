NTV.COM.TR

MHK Başkanı Gündoğdu, istifa edecek mi? TFF'den beklenen açıklama geldi

TFF'den yapılan açıklamada MHK Başkanı Gündoğdu ile ilgili iddialar yalanlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu () Merkez Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili haberleri yalanlayarak görevinin başında olduğunu açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

