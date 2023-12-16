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MHK Başkanı İbanoğlu: Türk hakemliği üzerinden kurulan kumpasın farkındayız

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu gündemdeki iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Bir süredir Türk Hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız." dedi.

MHK Başkanı İbanoğlu: Türk hakemliği üzerinden kurulan kumpasın farkındayız

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Türkiye Federasyonu (TFF) Merkez Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı.

İbanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Türk Hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız.

Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır.

Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz.

İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır."

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