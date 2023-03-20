MHK Başkanı Lale Orta: İstediğim pozisyonu her yerden isteme ve telefonuma getirme hakkım var

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, adaleti savunan bir insan olduğunu ve asla bir kulübe manipülasyonu olmayacağını söyleyerek, “Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Benim için önemli olan adalettir, dürüstlüktür. Yaptığım her işin altında en ufak bir art niyet yoktur. Adaletli bir yönetim göstereceğime söz vererek, yemin ederek geldim” dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programına bağlanarak, son günlerde yaşanan pozisyon tartışmaları, Merkez Hakem Kurulu ve VAR sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAMUOYUNUN GERÇEĞİ BİLMESİNİ İSTEDİM"

Hakemlere hiçbir şekilde baskı yapmadığını ifade eden Orta, “Yapımda böyle bir şey yok. İletişimden yanayım. Neden böyle bir konu çıktığını bilmiyorum. Donk pozisyonunda, televizyonda pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerden aldığım bilgide Donk'un ayağa basmadığını öğrendim. Böyle bir olayın farklı bir açıdan kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini, kamuoyunun gerçeği bilmesini istedim. Asla bir kulübe manipülasyonum olamaz. Gösterilmeyen pozisyonun gösterilmesini istemek nasıl manipülasyon olabilir?" dedi.

"PROGRAMA ASLA BASKI YAPMADIM"

Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki tartışma konusu pozisyona ilişkin, "Buradaki sorun kart değil. Gösterilmeyen açıyı, o pozisyonun o açıdan gösterilmesi gerektiğini ve bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğini düşündüm" yorumunda bulunan MHK Başkanı şöyle devam etti: "Hiçbir şekilde bir programa asla baskı yapmadım. Bu bana asla yakışmaz. Adaleti savunan bir insanım. Herkes için şeffaflık diyorum. Eğer başka bir maçta, başka bir görünmeyen pozisyon olursa aynı şekilde davranırım. Bütün hakemleri takip ediyoruz. Maç izleme ekibimiz önemli pozisyonları gönderiyor. Bunlar zaten Bein Sports'un görüntüleri. Her hafta bütün önemli pozisyonları detayları ile inceleyerek hakemlerin gözlemci raporları ile karşılaştırarak yeni haftaya başlıyoruz. Dinlemem gereken pozisyonları dinleyip notlar alıyorum. Hakemlerimizin hakkını savunmak zorundayız."

Hakemlerle ilgili getirilecek yeniliklerle ilgili bilgiler de veren Orta, “Ödül sistemimiz olduğu gibi ceza sistemimiz de olacak. Bütün maçların önemli pozisyonlarını izliyorum, izleyeceğim de. Haftanın değerlendirmesini, zaten maçta görevli olan Merkez Hakem Kurulu görevlisi rapor vermek zorunda. İzleme ekibimiz var. Önemli pozisyonları kesiyorlar, detaylı gönderiyorlar. Tek tek inceliyoruz. VAR merkezinde değerlendirme yaparak hakemlerin çok daha fazla iyi seviyeye gelmesi, güvenli huzur ortamı oluşturmasını, kimsenin hakkını yenmemesini, haklı olanın kazanmasını istiyoruz." dedi.

"BELLİ CEZALAR ALAN HAKEMLER ALT KLASMANDAN BAŞLAYACAK"

Tüm takımlara eşit mesafede durduklarını vurgulayan Lale Orta, "Benim için önemli olan adalettir, dürüstlüktür. Yaptığım her işin altında en ufak bir art niyet yoktur. Adaletli bir yönetim göstereceğime söz vererek, yemin ederek geldim. Hakem atamalarında kullanılan algoritmada yenilikler yaptık. Yeni başlayan bir uygulama, birçok kriter ekledik. Belli cezalar alan hakemler alt klasmandan başlayacaklar yönetmeye. Daha iyileştirmeye yönelik, yoldayken fark ettiğimiz bir sorun oluyorsa onun da notunu alıyoruz" diye konuştu.

"YASAL OLMAYAN BİR ŞEY YAPMIYORUZ"



Maçlarda yaşanan tüm pozisyonların görüntülerini isteme hakkına sahip olduğunu belirten MHK Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün görüntüler, benim kullanımımda. Bir MHK Başkanının bir pozisyona nereden ulaştığının bir önemi yoktur. İstediğim pozisyonu her yerden isteme ve telefonuma getirme hakkım var. Bu gizli bir durum değil. VAR merkezi de benim kontrolüm altında. Ben istediğim görüntüyü oradan çıkartabilirim. Yasal olmayan bir şey yapmıyoruz. Bir MHK Başkanı kurumun en üst seviyesindeki insandır. Bütün her şeyi kontrol etme değerlendirme, pozisyonlara bakma, istediği pozisyonları isteme hakkına sahiptir. Kamuoyunun istediği pozisyonları mutlaka tartışacağız. Objektifliğimiz, şeffaflığımız devam edecek.”