MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu: Dünyada kimse buna penaltı demez

Yayıncı kuruluşa konuk olan MHK Başkanı Lale Orta, Arda Güler'in yere düşmesiyle Sarı lacivertlilerin kazandığı penaltıda hakem Halil Umut Meler ve VAR odasının hata yaptığı açıkladı.



Süper Lig kulüplerinin açıklanmasını istedikleri pozisyonları kendilerine göndererek bir çatı altında buluşup, şeffaflıkla açıklayacaklarını dile getiren Orta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki Ara Güler'in penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

"BURADA PENALTI YOK"



Orta, “Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Kesinlikle sahada verilmiş yanlış karar. VAR’ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış hakemimiz. Buradan kendisi ders çıkartacaktır ve performansını olumluya doğru düzeltecektir.” dedi.