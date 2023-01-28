MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti: İşte yerine geçecek isim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu görevinden ayrıldı.



TFF, MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifasının kabul edildiğini duyurdu.



TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır."

Nisan 2022'de göreve gelen Sabri Çelik, daha önce iki farklı dönemde bu görevi üstlenmişti.



Sabri Çelik, 2004-05 sezonu ve 2019'da MHK Başkanı olarak görev yapmıştı.



FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta'nın pazartesi gününden itibaren göreve başlaması bekleniyor.

LALE ORTA MHK BAŞKANLIĞINI KABUL ETTİ

MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, birçok adayla görüştü. Başkanlık için Kuddusi Müftüoğlu'nun da ismi geçerken, DHA'nın haberine göre, FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Lale Orta'nın geçici olan bu görevi kabul ettiği öğrenildi.

Toplantıda MHK yönetimi de masaya yatırıldı. Eski MHK yönetiminden de bazı isimlerin yer alacağı Merkez Hakem Kurulu'nda yeni isimler üstünde mutabakata varıldığında TFF’nin Lale Orta ve yeni MHK üyelerini resmen açıklaması bekleniyor. Yeni MHK’nın görevi Haziran ayındaki genel kurula kadar geçerli olacak.

Lale Orta'nın pazartesi gününden itibaren göreve başlaması bekleniyor.

ÇAKIR VE AYDINUS OLAMIYOR



Bu arada ilerleyen zamanda MHK başkanlığı ve yönetim için yakıştırılan Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus’un talimat gereği bu hakları şimdilik yok. Faal hakemlik dönemleri ve son görevlerinden bu yana 1 yıl dolmadan MHK yönetime aday olamayan Çakır ve Aydınus sonraki yıllarda görev alabilecek.



İLK KADIN MHK BAŞKANI OLACAK



Öte yandan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olacak. Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim olacak.