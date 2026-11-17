BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANANLAR

Beşiktaş 'ın Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçta yaşanan pozisyonları da değerlendiren Taylor, siyah-beyazlı futbolcu Ndidi'nin yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartı doğru buldu.

Anthony Taylor, Gençlerbirliği'nde ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Metehan Baltacı için verilen kararın ise doğru olduğunu savundu.

Aynı maçta yaşanan serbest vuruş mu penaltı mı tartışmasına da değinen Taylor, Beşiktaş'ın bariz gol şansının engellendiğini belirterek serbest vuruş ve Gençlerbirliği oyuncusuna kırmızı kart verilmesi gerektiğini ifade etti.