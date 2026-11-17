MHK Başkanı Taylor, Galatasaray'ın sevinci için kararı açıkladı. "Hakem hata yaptı"
17.11.2026 15:22
MHK Başkanı Anthony Taylor, pozisyonlarla ilgili açıklamada bulundu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'de yaşanan tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuştu.
Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi oynanan 11. hafta maçlarında yaşanan tartışmalı pozisyonlar kamuoyunda geniş yer bulmuştu.
MHK Başkanı Anthony Taylor, pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
MHK'nın paylaşımında "Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
GALATASARAY'IN GOL SEVİNCİ
Galatasaray'ın Amedspor'a karşı oynadığı maçta Rafael Leao'nun attığı gol sonrası yaşanan sevinç için sarı kart tartışması oluşmuştu. MHK Başkanı Taylor, gol sevincini başlatan oyuncuya sarı kart gösterilmesi gerektiğini ve hakemin hata yaptığını belirtti.
Galatasaraylı futbolcular, Amedspor maçındaki gol sonrası böyle sevinmişti.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANANLAR
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı maçta yaşanan pozisyonları da değerlendiren Taylor, siyah-beyazlı futbolcu Ndidi'nin yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartı doğru buldu.
Anthony Taylor, Gençlerbirliği'nde ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Metehan Baltacı için verilen kararın ise doğru olduğunu savundu.
Aynı maçta yaşanan serbest vuruş mu penaltı mı tartışmasına da değinen Taylor, Beşiktaş'ın bariz gol şansının engellendiğini belirterek serbest vuruş ve Gençlerbirliği oyuncusuna kırmızı kart verilmesi gerektiğini ifade etti.