MHK'dan Halil Umut Meler açıklaması

İrlanda’nın, sahasında Bulgaristan’ı 2-1 mağlup ettiği müsabakada görev alan ancak sakatlanarak maçı yarıda bırakan Halil Umut Meler için Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi.

MHK, Meler'in tedavisine, bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

Sağlık durumuna göre Meler ya da Mehmet Türkmen'in Beşiktaş-Galatasaray maçında görev alması bekleniyor.



MHK'NIN AÇIKLAMASI