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MHK'dan Halil Umut Meler açıklaması

MHK, Halil Umut Meler'in tedavisine, bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

MHK'dan Halil Umut Meler açıklaması

İrlanda’nın, sahasında Bulgaristan’ı 2-1 mağlup ettiği müsabakada görev alan ancak sakatlanarak maçı yarıda bırakan Halil Umut Meler için Merkez Kurulu'ndan açıklama geldi.

MHK,  Meler'in tedavisine, bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacağını açıkladı.

Sağlık durumuna göre Meler ya da Mehmet Türkmen'in Beşiktaş-Galatasaray maçında görev alması bekleniyor.

MHK'NIN AÇIKLAMASI

MHK'dan Halil Umut Meler açıklaması - 1
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