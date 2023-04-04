MHK'den tartışmalı pozisyonlarla ilgili yeni uygulama

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta katıldığı programda hayata geçirecekleri uygulamayı anlattı.

Kulüplerin MHK'ya gönderecekleri pozisyonları bir çatı altında buluşup açıklayacaklarını aktaran Orta, şunları söyledi:

"17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Federasyonumuz da uygun gördüğü takdirde tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim."