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MHK'den tartışmalı pozisyonlarla ilgili yeni uygulama

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. MHK Başkanı Lale Orta, kulüpler tarafından açıklanması istenen tartışmalı pozisyonların kendilerine gönderilmesi halinde, ayda bir gerçekleşecek toplantılarda şeffaflıkla açıklayacaklarını söyledi.

MHK'den tartışmalı pozisyonlarla ilgili yeni uygulama

Merkez Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta katıldığı programda hayata geçirecekleri uygulamayı anlattı.

Kulüplerin MHK'ya gönderecekleri pozisyonları bir çatı altında buluşup açıklayacaklarını aktaran Orta, şunları söyledi:
"17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Federasyonumuz da uygun gördüğü takdirde tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim."

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