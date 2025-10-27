NTV.COM.TR

Miami Heat evinde güldü

NBA'in üçüncü haftasında Miami Heat, New York Knicks'i 115-107 mağlup etti.

'in üçüncü haftasında , New York Knicks'i ağırladı.

Yeni sezonda ilk kez kendi sahasında maça çıkan Miami ekibi, karşılaşmayı 115-107 kazandı.

Bam Adebayo, 19 sayı, 13 ribaundluk performansı öne çıkan faktör olurken ev sahibi ekipte skor dağılımı dengeli oldu.

Jalen Brunson'ın rakip potaya gönderdiği 37 sayı, maç içi en yüksek istatistik olarak değer kazansa da takımın galibiyeti için yeterli olmadı.

Miami Heat evinde güldü - 1 New York Knicks'in yıldızı Mikal Bridges, takımına 20 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik katkı yaptı. 
