Miami Heat, Knicks'in hayallerini son saniyede yıktı

NBA'de sezona 7 galibiyet ve 6 mağlubiyetle giriş yapan Miami Heat, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan New York Knicks'i ağırladı.

Son saniyelerine kadar heyecanın devam ettiği maçta kazanan 115-113'lük skorla Miami Heat oldu. Ev sahibine galibiyeti Davion Mitchell'ın kullandığı serbest atışlar getirdi.

Skorun dengeli dağıldığı Heat'te Norman Powell 19, Davion Mitchell 18 ve Kel'el Ware 16 sayıyla oynayarak takımlarının en skorer oyuncuları oldular.

New York Knicks'te ise Miles McBride 25 sayı attı ve kendisi adına sezonun en iyi performansını sergiledi.