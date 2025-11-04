Miami Heat, Los Angeles Clippers'a ilki yaşattı: 120-119

NBA'de Los Angeles Clippers, evinde Miami Heat'i ağırladı.

Son saniyeleri heyecan dolu geçen karşılaşmada Los Angeles Clippers adına bir ilk yaşandı. Mavi beyazlılar, 48 dakikanın sonunda rakibine 120-119 mağlup oldu ve bu sezon ilk defa evinde oynadığı bir maçı kaybetti.

Bam Adebayo, gösterdiği 25 sayı, 10 ribaundluk performansla Miami Heat adına maçın yıldızı oldu.

Clippers'ta ise James Harden 29 sayıyla oynadı.