Miami Heat'ten Golden State Warriors'a 14 sayı fark
20.11.2025 11:12
Reuters
NBA'de Miami Heat, Golden State Warriors'u 110-96 mağlup etti.
NBA'de sezona 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle giriş yapan Miami Heat, 9 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Golden State Warriors'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, dördüncü çeyrekte yakaladığı momentumla birlikte farkı açtı ve karşılaşmayı 110-96 kazandı.
Brandon Ingram (22) ve RJ Barrett (22) ikilisinin attığı 44 sayı, Heat'ın galibiyetinde belirleyici faktörler oldu.
Golden State Warriors'ta ise Brandin Podziemski attığı 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Steve Kerr'in çalıştırdığı Golden State Warriors, art arda ikinci yenilgisini aldı.