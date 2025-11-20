Miami Heat'ten Golden State Warriors'a 14 sayı fark

NBA'de sezona 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle giriş yapan Miami Heat, 9 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Golden State Warriors'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, dördüncü çeyrekte yakaladığı momentumla birlikte farkı açtı ve karşılaşmayı 110-96 kazandı.

Brandon Ingram (22) ve RJ Barrett (22) ikilisinin attığı 44 sayı, Heat'ın galibiyetinde belirleyici faktörler oldu.

Golden State Warriors'ta ise Brandin Podziemski attığı 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.