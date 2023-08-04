Michael Jordan yatırımını 11'e katladı

Michael Jordan kazanmaya devam ediyor.



Efsanevi kariyeriyle basketbol tarihini değiştiren Jordan, oyunculuk hayatından sonra da spor ekonomisinde de fark yaratıyor.



13 yıldır NBA ekibi Charlotte Hornets'in sahibi olan unutulmaz basketbolcu, takımını büyük bir karla elden çıkardı.

3 MİLYAR DOLAR KAZANACAK



2010 yılında 275 milyon dolar'a satın aldığı kulübü, iş insanları Gabe Plotkin ve Rick Schnall'a devreden Jordan, bu satıştan 3 milyar dolar kazanacak.



Yatırımını 11'e katlayan Jordan, Hornets'in küçük hissedar olarak kalmaya devam edecek.



Kariyeri boyunca 3 milyar 300 milyon dolar gelir elde eden 60 yaşındaki efsane, spor tarihinin en çok kazananlar listesinde zirvede yer alıyor.