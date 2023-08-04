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Michael Jordan yatırımını 11'e katladı

Sporun endüstriyelleşmesinde mihenk taşlarından biri olan Michael Jordan, takım patronluğundan büyük bir gelir elde etti. 2010 yılında 275 milyon dolar karşılığında Charlotte Hornets'in sahibi olan basketbol efsanesi, NBA ekibini 3 milyar dolar'a sattı.

Michael Jordan yatırımını 11'e katladı

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Michael Jordan kazanmaya devam ediyor.

Efsanevi kariyeriyle tarihini değiştiren Jordan, oyunculuk hayatından sonra da spor ekonomisinde de fark yaratıyor.

13 yıldır NBA ekibi Charlotte Hornets'in sahibi olan unutulmaz basketbolcu, takımını büyük bir karla elden çıkardı.

3 MİLYAR DOLAR KAZANACAK

2010 yılında 275 milyon dolar'a satın aldığı kulübü, iş insanları Gabe Plotkin ve Rick Schnall'a devreden Jordan, bu satıştan 3 milyar dolar kazanacak.

Yatırımını 11'e katlayan Jordan, Hornets'in küçük hissedar olarak kalmaya devam edecek.

Kariyeri boyunca 3 milyar 300 milyon dolar gelir elde eden 60 yaşındaki efsane, spor tarihinin en çok kazananlar listesinde zirvede yer alıyor.

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