Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor

EN PAHALI SPOR AYAKKABI REKORU



Jordan'ın son şampiyonluğunda giydiği ayakkabılar 2 milyon 200 bin dolara satılmış; bugüne kadar satılan en pahalı spor ayakkabı olarak tarihe geçmişti. bir önceki ayakkabı rekoru da yine Jordan'a aitti.



Efsane basketbolcunun 2021 yılında açık artırmaya çıkan ayakkabıları da yaklaşık 1 buçuk milyon dolara satılmıştı.



Jordan'a ait setin açık artırmasının 2 Şubat'ta New York'ta yapılması bekleniyor.



Michael Jordan'lı kadrosuyla tarihe geçen Chicago Bulls, 1991-1993 ve 1996-1998 yılları arasında 2 kez üst üste 3'er şampiyonluk kazanmıştı.

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