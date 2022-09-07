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Michael Jordan’ın forması açık artırmayla satılacak

Basketbolun efsanevi yıldızı Michael Jordan’ın 1998 NBA Finali’nde giydiği 23 numaralı forması New York’taki müzayedede açık artırmayla satışa sunuluyor. Formanın en az 3 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Haberler - NTV Haber 07.09.2022 - 23:24 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 23:25

Michael Jordan’ın forması açık artırmayla satılacak

Efsanevi basketbolculara ait koleksiyon, ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s ve Bonhams müzayede evlerinde açık artırmayla satışa sunuluyor.

efsanesi Michael Jordan’ın 1984 yılında Chicago Bulls takımında oynadığı ilk maçının biletleri Bonhams müzayede evinde yaklaşık 250 bin dolara alıcı bekliyor.

Michael Jordan’ın forması açık artırmayla satılacak - 1

Sotheby’s müzayede evinde sergilenen Michael Jordan’ın 1998 NBA Finali’nde giydiği 23 numaralı Chicago Bulls forması ise 3 milyon dolarlık fiyatıyla açık artırmada yer alan en önemli eserler arasında.

2020 yılında Kaliforniya’daki helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden basketbolun ikonik ismi Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı formanın da 120 ila 140 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evlerinde basketbolcuların yanı sıra ünlü atletlerin ve futbol yıldızlarının eşyaları da sergileniyor.

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