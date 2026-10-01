Michael Jordan'ın "Son Dans"taki forması, 12 milyon 260 bin dolara satıldı

NBA efsanesi Michael Jordan'ın 16 Nisan 2023'te basketbolu bırakmasının ardından 23 yıl geçti ama şöhreti hala devam ediyor.

Son olarak, Majesteleri'nin meşhur Son Dans sezonu olan 1998 NBA finallerinin 3. maçında giydiği forma tam 12 milyon 260 bin dolara satıldı.

Girişimci Ryan Gough tarafından satışa çıkarılan ve 6. şampiyonluğun imzasını taşıyan forma Pharrell Williams'ın dijital müzayede evi Joopiter aracılığıyla satıldı.

Bu satış, aynı finallerin ilk maçında giyilen ve 10.091 milyon dolarla daha önceki Jordan hatırası rekorunu elinde tutan formanın rekorunu geride bıraktı.

REKOR BABE RUTH'A AİT

Bu formanın satış fiyatı bir Jordan rekoru olsa da, müzayede tarihinde maçta giyilmiş bir spor hatırasına ödenen en yüksek fiyatın ancak yarısına ulaşabiliyor.

Bu unvan, beyzbol efsanesi Babe Ruth'un atışını önceden ilan ettiği 1932 Dünya Serisi'nde giydiği ve 2024 yılında 24.12 milyon dolara satılan formaya ait.