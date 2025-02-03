Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt, kulübümüze net 3 milyon euro transfer ücreti ve 500 bin euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." denildi.



Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, 31 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Batshuayi'nin yeni takımında 30 numaralı formayı giyeceği belirtildi.



Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Michy Batshuayi, takımına 7 gol, 2 asistlik katkı yaptı.