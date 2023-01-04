Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon bambaşka

Geçtiğimiz sezon Chelsea'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilen Michy Batshuayi, siyah-beyazlı ekipte beklentileri karşılayamamıştı.

Ancak sezon başında Chelsea'den 3,5 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye katılan Batshuayi, bu sezon performansıyla alkış topluyor.



Belçikalı yıldız, Fenerbahçe forması ile çıktığı 10 Süper Lig maçında 8 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca bu gollerin 6'sını deplasmanda buldu.

29 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında ise oynadığı 6 maçta 3 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'nda sahada kaldığı 1 maçta 2 gol sevinci yaşadı.

Michy Batshuayi, Dünya Kupası dönüşünde de vites artırdı.

Batshuayi, Dünya Kupası'nın ardından çıktığı Trabzonspor, Hatayspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri 3 kez havalandırdı. Hatayspor karşısında 1 gol, Antalyaspor mücadelesinde ise 2 gol attı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 maçta oynayan Batshuayi, 13 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ise 42 mücadelede 14 gol, 3 asistlik performans göstermişti.