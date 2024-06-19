Michy Batshuayi için Galatasaray iddiası: "Anlaşma yakın!"

Son 2 sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve 30 Haziran itibarıyla serbest oyuncu statüsünde olacak Michy Batshuayi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın Belçikalı santrforu kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Batshuayi ile ufak pürüzleri görüştüğü kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla 75 resmi maça çıkan Batshuayi, bu mücadelelerde 44 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.