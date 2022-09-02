Michy Batshuayi kimdir? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi'nin kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geldi. Sosyal medyada Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama sonrası, Michy Batshuayi'nin kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. İşte Michy Batshuayi'nin profesyonel futbol kariyeri hakkında bilgiler.



MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?



Michy Batshuayi-Atunga, 2 Ekim 1993 Brüksel doğumlu, Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcudur. En son İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giymiştir.



Futbola 2003-2004′te RFC Evere’de başlayan Michy Batshuayi, 2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels’e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht’te denendi, sonrasında Brussels’e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdi.



Michy Batshuayi, 2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège’e transfer oldu ve profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi’nde 5'i playoff maçı olmak üzere toplamda 23 maça çıktı ve 6 gol attı.



2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu.



2016 yılında sezon başında İngiltere Premier League kulübü Chelsea'den 40 milyon Euro teklif aldı ve 3 Temmuz'da Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea'ye transfer olurken Batshuayi için yeni Drogba benzetmeleri yapıldı.



Batshuayi, Avusturya'da sezon öncesi kampına katıldı ve 20 Temmuz'da Wolfsberger AC'ye karşı hazırlık maçında ilk maçına çıktı. Bir gün sonra, ilk iki golünü Atus Ferlach'a karşı 8-0 kazandıkları hazırlık maçında attı.



Batshuayi son olarak Beşiktaş'ta 150 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına forma giymiştir.

390 MAÇTA 142 GOL

Kariyeri boyunca 390 maça çıkan Batshuayi, 142 gol ve 39 asistlik performansa imza atmıştır.