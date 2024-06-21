Michy Batshuayi'nin eşi tehdit edildiğini açıkladı

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve bonservisini elinde bulunduran Michy Batshuayi'nin gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği iddia ediliyor.

Belçikalı golcünün sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı yönündeki iddiaların ardından Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabı üzerinden tehditler aldığını açıkladı.

Maria'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Gölgedekilerin neler olup bittiğini bilmediğinizde, masumlara parmak sallamayın. Gerçek suçlular, sorumluluk almayanlardır.



Ailemi tehdit edenler ve futbol için çocuğumun ölümünü isteyenler utansın ve siz aileden bahsetmeye cüret ediyorsunuz? Ne utanç verici!!! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Tanrı hepinizi görüyor."

Amely Maria, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.