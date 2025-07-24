Midtjylland - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi ön eleme)
UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Midtjylland ve Hibernian karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Anderlecht ev sahibi avantajını kullanarak sahadan avantajla ayrılmak istiyor. Peki Midtjylland - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme etabında dikkat çeken mücadelede Midtjylland , Hibernian takımını ağırlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise maç saatine odaklandı. İşte, Midtjylland - Hibernian maçının detayları…
MİDTJYLLAND - HİBERNİAN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Midtjylland ve Hibernian kozlarını paylaşacak.
Midtjylland - Hibernian mücadelesi bugün (24 Temmuz) saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmanın ülkemizde resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
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