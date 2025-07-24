Midtjylland - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi ön eleme)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme etabında dikkat çeken mücadelede Midtjylland , Hibernian takımını ağırlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise maç saatine odaklandı. İşte, Midtjylland - Hibernian maçının detayları…



MİDTJYLLAND - HİBERNİAN MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Midtjylland ve Hibernian kozlarını paylaşacak.



Midtjylland - Hibernian mücadelesi bugün (24 Temmuz) saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmanın ülkemizde resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

