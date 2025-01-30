Midtjylland nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland'in kadro değeri ne kadar?

FC Midtjylland, Danimarka'nın Ikast kentinde 1999 yılında Ikast FS ve Herning Fremad takımlarının birleşmesiyle kurulan bir futbol kulübüdür. Danimarka Süper Ligi'nde mücadele eden takım, maçlarını MCH Arena'da oynamaktadır.



Kulüp tarihinde en çok dikkat çeken oyuncu 2005'te SV Werder Bremen'e sattıkları Muhammed Zidan olmuştur.



Transfermarkt verilerine göre, FC Midtjylland'ın güncel kadro değeri yaklaşık 59,35 milyon Euro'dur.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Midtjylland, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekmektedir.