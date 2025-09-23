Midtjylland - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Midtjylland ile Sturm Graz karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Maccabi Tel Aviv karşısında hata yapmak istemiyor. Sturm Graz ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Midtjylland - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Midtjylland - Sturm Graz maçı canlı yayın bilgisi…
MİDTJYLLAND - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Midtjylland - Sturm Graz mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 19:45’te başlayacak.
Herning'da, MCH Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
