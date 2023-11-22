Miguel Crespo: Milli aranın ardından galibiyetlere devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe’nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Lige verilen milli arada devam eden hazırlık sürecine ve aranın ardından Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun maç trafiğine değinen Crespo, "Bizler de gayet iyi biliyoruz ki oynayacağımız zorlu maçlar olacak ve bu maçları kısa süre içerisinde oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada iyi ve güçlü bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum çünkü bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Dolayısıyla da oynayacağımız maçları kazanabilmek adına çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.



"GALİBİYETLERE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”



Milli aradan sonra galibiyet serilerine devam edeceklerinin altını çizen Crespo, “Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum ki başlangıçtan itibaren üst üste kazandığımız maçlar vardı ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor, maç da kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki biz, Fenerbahçe’yiz ve amacımız, isteğimiz her zaman oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Tüm oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. En iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz de bizlere karşı oynadıklarında onlar da en iyilerini ortaya koymaya çalışıyorlar ve rakiplere zorluklar çıkartabiliyorlar. Çünkü onlar da kazanmak için mücadele ediyorlar ama biz de milli aradan sonra tekrar geri dönüp en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe’nin de hak ettiği şey budur.” ifadelerini kullandı.

