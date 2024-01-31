Miguel Crespo resmen Rayo Vallecano'da

Fenerbahçe ile 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Miguel Crespo, satın alma opsiyonuyla birlikte Rayo Vallecano'ya kiralandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Portekizli orta saha Fenerbahçe ile 80 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 gol atıp 7 asist kaydetti.