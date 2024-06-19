Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, ertelendi mi? Yeni tarih belli oldu

MÜCADELE ERTELENDİ



Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu. Ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.



Tyson'ın açıklaması şu şekilde;



"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum"



Bu açıklamayla birlikte Mike Tyson ile Jake Paul maçının 15 Kasım 2024 tarihine ertelendiği belirtildi.



MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI



Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.



Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.