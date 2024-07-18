Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünyanın en ünlü boksörleri arasında yer alan Mike Tyson, Jake Paul maçı için ringelere geri dönüyor. Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti. Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenen maçın tarihi belli oldu.



TYSON'UN 2005'DEN BERİ İLK PROFESYONEL MAÇI OLACAK



Bu dövüş, Tyson'ın Kasım 2020'de Roy Jones Jr.'a karşı oynadığı ilk karşılaşma ve 2005'ten bu yana da ilk profesyonel maçı olacaktı.



1997'de Evander Holyfield'ın kulağının bir kısmını ısırmasıyla ünlü olan eski dünya ağır siklet şampiyonu, tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor.



MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?



Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak.



Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.



MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI



Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.



Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

