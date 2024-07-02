Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi A Milli Takım'a sürpriz hediye

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, A Milli Takım ’ın Avusturya ile oynanacak maçta Türkiye’den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve Türk bayrağını taşıyan boks eldivenlerine imzasını attı.

Kaptan Çalhanoğlu, Tyson’a gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi:



"Merhaba Mike, Vahap videonu bize izletti; iftihar ettik. Bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı Vahap arkadaşımız aracılığıyla biz de sana gönderiyoruz.



Yarınki maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi hem ülkemiz için, ayrıca da senin için kazanacağız."