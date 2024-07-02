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Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi A Milli Takım'a sürpriz hediye

Tarihin gelmiş geçmiş en iyi boksörlerinden olan Mike Tyson, A Milli Takım'a büyük jest yaptı. Ünlü boksör, üzerinde Türk bayrağı bulunan eldivenleri imzalayarak ay-yıldızlı ekibe hediye etti.

Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi A Milli Takım'a sürpriz hediye
Milli maç (Avusturya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Milli Takım çeyrek final için sahaya çıkıyor

Milli maç (Avusturya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Milli Takım çeyrek final için sahaya çıkıyor

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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, A ’ın Avusturya ile oynanacak maçta Türkiye’den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve Türk bayrağını taşıyan eldivenlerine imzasını attı.

Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi A Milli Takım'a sürpriz hediye - 1

A 'DAN TEŞEKKÜR

Efsanevi boksörün imzaladığı eldiveni teslim alan Kaptan Çalhanoğlu; ünlü futbolcularımız Arda Güler, Kenan Yıldız ile Uğurcan Çakır birlikte Tyson’a teşekkürlerini iletti. 

Ay-yıldızlı ekip, eldivene karşılık olarak Tyson’a imzalı bir forma ederek galibiyet sözü verdiler.

Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi A Milli Takım'a sürpriz hediye - 2

Kaptan Çalhanoğlu, Tyson’a gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi:

"Merhaba Mike, Vahap videonu bize izletti; iftihar ettik. Bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı Vahap arkadaşımız aracılığıyla biz de sana gönderiyoruz.

Yarınki maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi hem ülkemiz için, ayrıca da senin için kazanacağız."

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