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Mikel Arteta Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de mart ayının teknik direktörü seçildi. Arteta, bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü olma başarısı gösterdi.

Mikel Arteta Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

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Teknik Direktörü Mikel Arteta, 'de mart ayının teknik direktörü oldu.

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, lider Arsenal'in Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın mart ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Arteta yönetimindeki Arsenal, mart ayında Everton, Bournemouth, Fulham ve Crystal Palace'ı mağlup ederken, 14 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

İspanyol teknik adam geçtiğimiz yıl ağustos, kasım, aralık ve bu yıl ocak ayından sonra bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü oldu.

Arsenal, Premier Lig'de Manchester City'nin 8 puan önünde 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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