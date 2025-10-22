Mikel Arteta: "Tahmin edilemez bir takımız"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Arsenal, evinde Atletico Madrid'i ağırladı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanırken galibiyeti getiren goller Gabriel, Martinelli ve Victor Gyökeres'ten (2) geldi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"GYOKERES BİZİM İÇİN BİR ÖDÜL"



Basın toplantısına attığı 2 golle yıldızlaşan Gyökeres'i överek başlayan Arteta, "Gyökeres bugün 2 gol attı, bunun devamının geleceğini de umuyoruz. Attığı gollerin dışında da takım için çok yararlı bir oyuncu. Bizi daha iyi bir takım yapıyor. Onun burda olması bizim için bir ödül." ifadeleri kullandı.

