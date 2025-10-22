NTV.COM.TR

Mikel Arteta: "Tahmin edilemez bir takımız"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 4-0'lık Atletico Madrid galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında , evinde Atletico Madrid'i ağırladı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanırken galibiyeti getiren goller Gabriel, Martinelli ve Victor Gyökeres'ten (2) geldi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GYOKERES BİZİM İÇİN BİR ÖDÜL"

Basın toplantısına attığı 2 golle yıldızlaşan Gyökeres'i överek başlayan Arteta, "Gyökeres bugün 2 gol attı, bunun devamının geleceğini de umuyoruz. Attığı gollerin dışında da takım için çok yararlı bir oyuncu. Bizi daha iyi bir takım yapıyor. Onun burda olması bizim için bir ödül." ifadeleri kullandı.

Mikel Arteta: "Tahmin edilemez bir takımız" - 1 Mikel Arteta, attığı 2 golle yıldızlaşan Victor Gyökeres'i alkışlatmak amacıyla maçın 83. dakikasında oyundan çıkardı.

"SONUÇTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Oyuncularının ortaya koyduğu performansın çok etkileyici olduğunu söyleyen İspanyol menajer, "Alınan sonuçtan ve ortaya konan performanstan dolayı gururluyum. Zor bir karşılaşmaydı ancak gereken sabrı göstermeyi bildik. Artık tahmin edilemez bir takım olduğumuzu söyleyebilirim." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

