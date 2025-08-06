Milan, 39 milyon euro'luk transferi açıkladı: Ardon Jashari!

İtalya ekibi Milan, Belçika'nın Club Brugge takımından İsviçreli futbolcu Ardon Jashari'yi transfer etti.



Milan kulübü, 23 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



İtalya basınında, transferin 39 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.



Kariyerine ülkesinin Luzern takımında başlayan Jashari, geçen sene Club Brugge'e transfer oldu.



Jashari, geçen sezon Club Brugge'de 52 maça çıktı ve 4 gol attı.